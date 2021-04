Lillestrøm-ordførar vil at kommunen skal bestemme tiltak sjølv

innenriks

– Lillestrøm kommune ønskjer ikkje å vere styrt av regjeringa slik situasjonen er no. Derfor har vi meldt tilbake til Statsforvaltaren at vi ønskjer å styre sjølv gjennom ei lokal forskrift, seier Lillestrøm-ordførar Jørgen Vik (Ap) til Romerikes Blad.

Kommunen har vore underlagd dei regionale Viken-tiltaka frå regjeringa sidan 16. mars. Tiltaka varer fram til søndag 25. april.

– I realiteten har kommunen vore nedstengt sidan nyttår. Dei strengaste tiltaka er laga for kortare periodar og vi ser at smittetala er på eit heilt anna nivå no. Det har store kostnader å vere på det strengaste tiltaksnivået så lenge som det vi har vore no, seier Vik.

Det er venta at regjeringa vil ta ei avgjerd innan kort tid.

Torsdag vart det meldt om 39 nye smittetilfelle i Lillestrøm.

