Lan Marie Berg fryktar norsk klimasabotasje

– Eg ønskjer meg ein tydeleg garanti frå regjeringa for at Noreg ikkje vil motarbeide forslag om å stanse subsidiar til fossil energi eller avgrensingar på oljeboring i Arktis, seier Berg.

Ho meiner oljepolitikken til regjeringa skader det globale klimasamarbeidet.

– Eg er bekymra for at den aggressive oljepolitikken til den norske regjeringa bidreg til å sabotere framdrifta på Bidens toppmøte, seier MDG-profilen, som er byråd for miljø og samferdsel i Oslo og MDGs førstekandidat i hovudstaden.

– Noreg er eit lite land, men vi er ei stormakt som energinasjon og som ein sentral aktør i Arktis-samarbeidet, der Biden ønskjer eit moratorium mot oljeleiting, seier ho.

Klimainitiativ

Berg trekker fram fleire klimainitiativ frå president Joe Biden som kan bli ubehagelege for oljenasjonen Noreg:

* Biden har stansa tildelinga av nye olje og gass-lisensar på føderal grunn i USA og innført eit moratorium på petroleumsverksemd lengst nord i Alaska.

* Biden har òg varsla at han vil jobbe for eit globalt moratorium på boring offshore i Arktis.

* I tillegg har Biden varsla at han vil jobbe for ein stans i subsidieringa av fossile brensel.

– Det regjeringa burde gjere på toppmøtet, var å omfamne initiativet til å stanse med oljeleiting i Arktis, og melde om at Noreg følgjer etter Danmark, Frankrike, New Zealand og stansar med leiting etter endå meir olje og gass, seier Berg.

MDGs landsmøte gjekk tidlegare i vår inn for full stans i tildelinga av nye leitelisensar i Noreg og utfasing av norsk olje- og gassverksemd innan 2035.

Føredøme

Frode Pleym, leiar i Greenpeace Noreg, meiner statsministeren burde la seg inspirere.

– Det er ikkje kvar dag vi vil tilrå Noreg å følgje USAs døme, seier Pleym.

– Men når ein president har så høge klimaambisjonar for Arktis som det Biden har signalisert, må Solberg spele på lag og ikkje vere ein bremsekloss.

SVs partileiar Audun Lysbakken fryktar at Noregs truverd kan stå på spel.

– Noregs truverd ute er avhengig av kva vi gjer heime, og spagaten blir veldig stor viss vi både skal heie på andre land som kjem i gang med det grøne skiftet, og samtidig investere i meir fossil energi sjølv, seier Lysbakken til NTB.

– Eg er ofte oppteken av at Erna Solberg ikkje skal høyre for mykje på USA. Men det vil vere litt leitt om ho skal la vere å gjere det i denne saka, seier han.

