Kvinne i 60-åra sikta i halliksak i Oslo

innenriks

Politiet meiner ho driv eit bordell på ein massasjesalong i Oslo sentrum, skriv TV 2. Kvinna vart arrestert tysdag.

– Vi har hatt ein aksjon mot eit massasjeinstitutt i Oslo fordi vi meiner at det har gått føre seg narkotikaomsetning frå staden, og at det blir drive prostitusjonsverksemd, seier politiadvokat Kathrine Kristoff.

Også andre etatar, mellom dei Skatt Aust, deltok i aksjonen.

Politiet har i lengre tid hatt informasjon om salongen, og kvinna har sjølv kjent til at ho var under etterforsking i åtte–ni månader, ifølgje rettsavgjerda. Kvinna nektar straffskuld.

Ulike hendingar gjorde at det var riktig å aksjonere no, ifølgje politiadvokat Kristoff.

Forsvararen til kvinna meiner det ikkje var nokon reell fare for å øydeleggje bevis, men retten gjekk med på varetektsfengsling sidan dei meiner det er fare for at kvinna kan påverke vitne dersom ho blir lauslaten.

