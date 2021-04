If kallar tilbake 17.400 mobilladarar

innenriks

– Vi trekkjer ladarane tilbake av tryggingsomsyn. Batteri- og ladetryggleik er noko som opptek oss, og vi ønskjer ikkje at kundane våre skal bruke ein mobilladar der det har vore tilfelle av kortslutning og komponentsvikt, seier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If i ei pressemelding.

Dei seks ladarane slutta å verke, men desse hendingane har ikkje ført til skadar utover øydelagde komponentar inni USB-ladarane. Sal og distribusjon vart stansa omgåande då If fekk kjennskap til hendingane, skriv If.

Ladarane som blir trekte tilbake, har ein tidsstyringsknapp og blå If-logo. Dei som har slike ladarar, blir kontakta på e-post.

– Det er sjølvsagt for oss å trekkje tilbake ein ladar der det er oppdaga slik svikt. Derfor må ladaren ikkje brukast. Han må kasserast. Ved dei seks hendingane har det vore snakk om at ladaren har kortslutta og slutta å verke, utan at det har vorte skadar utanfor sjølve ladaren, seier Clementz.

