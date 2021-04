Forsvaret undersøkjer utbetalingar av flyttepengar til pensjonert generalmajor

innenriks

I samband med fire flyttingar fekk den tidlegare generalmajoren utbetalt 170.000 kroner frå Forsvaret, for frakt av militært utstyr og personlege eigedelar.

Flyttingane var for toppjobbar i FN mellom 2014 og 2019. Lund stadfestar til DN at ho òg fekk flyttepengar frå FN på til saman 43.000 dollar. Med historiske kurs utgjer det 340.000 kroner.

Desse utbetalingane var Forsvaret ikkje kjent med, ifølgje avisa.

Oberstløytnant Vegar Norstad Finberg i Forsvarsdepartementet fortel at ein ikkje skal få dobbelt betalt.

– Generelt er det slik at viss ein tredje part dekkjer utgifter for personellet, så skal ikkje Forsvaret dekkje utgifter knytt til same forhold. Dette er ei problemstilling Forsvaret vil sjå nærare på, spesielt i samsvar med personell som har permisjon frå Forsvaret for å tenestegjere i FN-stillingar eller liknande, seier Finberg til DN.

Lund seier til avisa at ho har følgt alminnelege reglar for sekundering av personell. FN ville ikkje uttale seg spesifikt om denne saka til DN.

