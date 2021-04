Eteplikt gjer at skjenkestader i Bergen må kaste store mengder mat

innenriks

– Eg synest eteplikta er tullete. Eg vil seie at rundt 70 prosent av pølsene vi sel, går i bosset, seier dagleg leiar Morten Hansen i Sjøboden til Bergensavisen.

Ifølgje dei nasjonale tiltaka er det berre tillate for skjenkestader å servere alkohol dersom dei samtidig serverer mat.

Bergensavisen har snakka med fleire skjenkestader som fortel at mange av gjestene eigentleg ikkje er svoltne når dei kjem og at det gjer at dei endar opp med å kaste mykje av maten.

– Vi kan ikkje ettersjå at gjestene faktisk puttar maten i munnen, seier Hansen.

Det er regjeringa som har innført kravet om matservering ved alkoholservering.

Klimabyråd Thor Haakon Bakke (MDG) i Bergen seier at kommunen ikkje har gjort eigne vurderingar knytt til korleis eteplikt kan forventast å redusere smittespreiing.

– I teorien er det ein god idé. Poenget er at folk ikkje skal bli for fulle fordi det aukar sannsynet for at viktige smittevernreglar går ut vindauget. Men når vi ser at det blir kasta mykje mat, er sjølvsagt dette kjedeleg, seier han.

