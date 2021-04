30 Nortura-tilsette i Målselv mistar jobben

innenriks

– Omstilling i ei verksemd betyr òg omstilling for enkeltmenneske og tilsette. Dette er krevjande og er først og fremst vanskeleg for den som blir ramma. Det er viktig for oss som arbeidsgivar å vere med våre tilsette gjennom slike prosessar og støtte opp, seier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Nortura flyttar produksjonen av dei konkurranseutsette volumprodukta grillpølse, kjøttpølse og julepølse til Tønsberg. Hovudgrunngivinga er for låg tilførsel av nordnorsk råvare og for høge industrielle kostnader samanlikna med konkurrentar og kostnadsnivået i Tønsberg.

For å produsere dagens pølsevolum i Målselv, må pølseråstoff av svin transporterast frå Sør-Noreg.

Det betyr at 30 tilsette mistar jobben.

– Vi arbeider saman med tillitsvalde, mellom anna med å finne nye jobbar til dei som blir ramma av nedbemanning. Historikken viser at vi greier å finne nytt arbeid til ni av ti, anten i Nortura eller i andre bedrifter, seier Panengstuen.

