Kommunen opplyser at det er kjent smitteveg for 13 av tilfella, medan smittesporinga framleis går føre seg for dei ni andre.

Onsdag vart det vedtok å vidareføre raudt tiltaksnivå ved barnehagane, barneskulane og ungdomsskulane i Drammen kommune i ytterlegare éi veke.

Det betyr at raudt tiltaksnivå blir vidareført fram til og med fredag 30. april. Planen er deretter å gå over til gult tiltaksnivå frå og med måndag 3. mai.

