Undersøking: Pandemien har auka lysta til å ta etterutdanning

Norsk koronamonitor frå Opinion spurde 19.000 nordmenn i april i fjor om det er aktuelt for dei å ta etterutdanning. 16 prosent svarte den gongen ja på dette spørsmålet.

Eitt år seinare har det same spørsmålet vorte stilt, og denne gongen svarer 26 prosent at det er aktuelt å ta etterutdanning.

Denne veka er det eitt år sidan regjeringa la fram kompetansereforma, som nettopp tok sikte på at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglande kompetanse. Statsminister Erna Solberg (H) sa at Noreg uavhengig av koronakrisa er i omstilling, og at nordmenn må jobbe og utdanne seg heile livet.

– Pandemien har fått mange til å bli meir opptekne av utdanning, etterutdanning og personleg omstilling i arbeidslivet. Dette har vorte viktigare for folk i år enn i fjor, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

Det er ingen kjønnsforskjellar knytte til interessa for etterutdanning, og heller ikkje geografiske forskjellar, ifølgje Opinion.

