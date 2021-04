Sju nye registrert smitta i Drammen

innenriks

Det er kjent smitteveg for fire av dei, medan smittevegen er ukjend for dei siste tre, opplyser Drammen kommune.

Ifølgje kommuneoverlege John David Johannessen er Drammen sjukehus à jour med analysane som vart forseinka på grunn av tekniske problem i helga.

– Vi har framleis eit høgt smittetrykk i Drammen kommune. Vi er sjølvsagt glade for at tala peikar i riktig retning, men 221 tilfelle den siste tovekersperioden er eit høgt tal. Derfor er det nødvendig at vi framleis har tiltak som skal avgrense smittespreiinga, seier Johannesen.

