Sjøforsvaret etter Havarikommisjonens rapport: – Har igangsett tiltak

innenriks

– Havarikommisjonen har gjort ein svært grundig jobb i undersøkingane. Omfanget og detaljnivået i begge desse rapportane gir ei grundig forståing for identifiserte tryggingsutfordringar, og dei er eit godt grunnlag for vidare utvikling og forbetring, seier sjefen for Sjøforsvaret, Rune Andersen, i ei pressemelding.

Rapporten kjem med fleire tilrådingar retta mot fleire delar av forsvarssektoren.

– Vi er allereie godt i gang med å setje i verk tiltak som vil bidra til auka tryggleik, seier Andersen.

Tidkrevjande og kostnadskrevjande

Ifølgje pressemeldinga samarbeider Sjøforsvaret, Forsvarsmateriell og Forsvarets logistikkorganisasjon om å setje i verk tiltak.

Stein Håvard Bergstad, sjef for maritime kapasitetar i Forsvarsmateriell, seier at enkelte av tilrådingane allereie er løyste, medan ein del kan løysast relativt raskt.

– Andre er meir tidkrevjande og kostnadskrevjande. Vi har prioritert sikkerheitskritiske tiltak høgt, slik at fartøya kan segle og løyse oppdrag på ein sikker måte. På nokre område har vi innført mellombelse tiltak mens ein ventar på permanente løysingar, seier Bergstad.

– Skal lære

Havarikommisjonen la onsdag fram delrapport 2 etter at fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS ved Stureterminalen i Øygarden i Vestland fylke 8. november 2018.

Fregatten fekk omfattande skadar og gjekk etter kvart ned.

Arbeidet med å identifisere avvik og utføre nødvendige tiltak, har gått føre seg kontinuerleg i heile sektoren sidan ulykka.

– Sjøforsvaret og sektoren skal lære av erfaringane vi har hausta etter ulykka med KNM Helge Ingstad. Vi jobbar målretta med tryggingstilrådingane. Innanfor rammene av sikker drift skal vi byggje truverdig sjømilitær beredskap og dessutan tryggleik og tillit hos eiga befolkning og hos våre allierte, seier Rune Andersen.

(©NPK)