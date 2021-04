Regjeringa ber FHI om å revurdere vaksinestrategien

innenriks

– Vi tek meir og meir omsyn til korleis vi kan bruke vaksinen for å hindre spreiing i samfunnet, seier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

FHI skal levere vaksinestrategien til regjeringa 11. mai. Det kan bli aktuelt med tiltak som inneber at russen blir vaksinert tidlegare enn planlagt.

– Ja, det kan i alle fall vere aktuelt å konkludere med ei vurdering før det. Ikkje nødvendigvis berre på grunn av russetida, men generelt for å bruke dosane vi har på ein best mogleg måte for å styre smittespreiinga i samfunnet, seier Bukholm, som seier det kan vere mogleg å komme med ei tilråding før russetida.

Førre veke vende FHI tommelen ned til Indre Østfolds førespurnad om å vaksinere russekullet før feiringane i vår.

Skeivfordeling

– Regjeringa har gitt eit oppdrag til FHI om å revurdere vaksinestrategien. I tillegg til å vurdere geografisk fordeling og om ein skal prioritere yngre aldersgrupper, har vi bede dei om å sjå på om enkelte yrkesgrupper skal prioriterast opp, seier statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helse- og omsorgsdepartementet til Dagbladet.

Ei regjeringsoppnemnd ekspertgruppe leidd av økonomiprofessor Steinar Holden på Universitetet i Oslo har konkludert med at betydeleg skeivfordeling av vaksinar vil gi færrast mogleg døde og sjuke for landet samla sett. Dette skal FHI no vurdere, skriv Aftenposten.

– Ein fordel er at ein får bidrege til å få kontroll på situasjonen på stader med betydeleg meir smitte enn andre kommunar, seier overlege Preben Aavitsland i FHI til avisa.

Tre månader?

I tillegg skal FHI vurdere om vi kan vente tre månader mellom første og andre vaksinedose, ifølgje Aftenposten.

– Det vi må vurdere, er kor god vernet er mellom seks og tolv veker etter første dose. Om vi aukar til tolv veker, vil det føre til at fleire blir vaksinerte akkurat no. Men alle skal ha den andre dosen sin seinare. Dermed vil vi på eit tidspunkt ikkje ha nok vaksinar til å gi første dose, seier Aavitsland.

