Offentleg tilsette stiller klare krav om høgare reallønn

LO Kommune, Unio, Akademikerne Kommune og YS Kommune overleverte lønnskrava sine til KS onsdag. Sjølv om offentlege tilsette har gått til streik i eit mellomoppgjer sidan 1995, er streikeviljen stor i år.

Det kjem mellom anna av at mange offentleg tilsette følte seg gløymde i fjor. Då fekk tilsette i offentlege sektor ein lønnsauke på drygt 1,7 prosent, medan privat sektor enda med ein auke på 2,2 prosent i snitt.

– I oppgjeret i fjor sakka offentleg sektor bakut, samanlikna med privat sektor. Det gapet må tettast, seier nestleiar Odd Haldgeir Larsen i LO Kommune.

KS: Betre forhandlingsrom

LO og NHO har vorte samde om ei ramme for oppgjeret på 2,7 prosent, så vidt under anslått prisauke på 2,8 prosent, noko som betyr ein svak reallønnsnedgang.

I fjor vart ramma i frontfaget på 1,7 prosent, noko som påverka forhandlingane i offentleg sektor.

– Sjølv om vi framleis står midt i ein pandemi, er eg glad for å kunne slå fast at vi har vesentleg betre forhandlingsrom i år enn i fjorårets oppgjer, seier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS.

– Ramma frå frontfagsforhandlingane er betydeleg høgare, og gliding og overheng i kommunesektoren langt lågare, utdjupar han.

Krev reallønnsvekst

YS Kommune krev både at kjøpekrafta må sikrast og at etterslepet frå industrien i fjor må hentast inn igjen.

– Medlemsgruppene våre er heilt avgjerande for at Velferds-Noreg skal fungere. I år må det visast òg i lønnsoppgjeret, seier leiar for YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen.

Akademikerne og Unio er tydelege på at dei forventar reallønnsvekst. Begge er misnøgde med fjorårets forskjellar mellom privat og offentleg sektor.

– Dette lønnsoppgjeret må vere meir enn eit vanleg mellomoppgjer. Det må vere starten på noko nytt som kan bidra til å løyse eit samfunnsproblem, seier Unios forhandlingsleiar Steffen Handal.

Frist til mai

Oslo kommune, som har sitt eige oppgjer, startar forhandlingane fredag. Oppgjeret i staten kjem i gang måndag.

Alle har frist til midnatt natt til 1. mai med å komme i mål. Blir dei ikkje samde, går forhandlingane vidare til mekling 25. og 26. mai. Om også den mislykkast, kan det bli streik frå slutten av mai.

