Nettstad: Motorar på amerikansk bombefly på Ørland øydelagde av nettbrett

I februar i år var fire amerikanske bombefly av typen B-1B Lancer utplasserte på Ørland hovudflystasjon i Trøndelag.

No skriv nettstaden The War Zone at dei har kjelder på at eitt av flya fekk store skadar i motoren. Årsaka skal ha vore at det kom eit nettbrett inn i motoren, som gjorde at begge motorane på den eine sida av flyet måtte bytast ut.

Det var Teknisk Ukeblad som først omtalte saka i Noreg.

Det amerikanske luftforsvaret stadfestar overfor The War Zone at motoren på eitt av flya vart skadd i Noreg, men har ikkje vilja kommentere detaljane og seier at saka framleis er under etterforsking.

Det amerikanske luftforsvaret seier til at sjefen for vedlikehaldsskvadronen òg vart omplassert på grunn av manglande tillit til leiarevnene til vedkommande.

