Havarikommisjonen: Helge Ingstad kunne ha vore redda

– Nedstenging av fartøyet ved evakuering kunne forhindra at fartøyet forliste, skriv Havarikommisjonen i den andre delrapporten sin om Helge Ingstad-ulykka som dei la fram onsdag.

Her kjem det fram at dei vasstette skotta i fregatten ikkje vart lukka då mannskapet evakuerte, slik prosedyren var.

Havarikommisjonen meiner at skipet kunne ha halde seg flytande og vorte redda dersom dette hadde vorte gjort.

– Mannskapet oppfatta vassfyllinga så omfattande at fartøyet uansett vart sett på som tapt, og det vart bestemt at ein skulle evakuere. Ved evakuering vart dører, luker og andre opningar ikkje lukka av besetninga, opplyser kommisjonen.

Manglande opplæring

Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS ved Stureterminalen i Øygarden i Vestland fylke tidleg om morgonen 8. november 2018. Fregatten fekk omfattande skadar, grunnstøytte og gjekk etter kvart ned.

På pressekonferansen der rapporten vart lagt fram, sa avdelingsdirektør Dag Sverre Liseth i Havarikommisjonens sjøfartsavdeling at det mest alvorlege avviket dei har avdekt, var i form av mangelfull trening og opplæring av besetninga.

I rapporten blir det peika på at grunnstøytinga ikkje var avgjerande for at fartøyet forliste, men det medførte at vassinntrenginga gjekk hurtigare.

– Besetninga fekk dermed mindre tid til å vurdere tiltak for å berge fartøyet, heiter det.

28 tryggingstilrådingar

I rapporten kjem Havarikommisjonen med 28 tryggingstilrådingar.

Blant tilrådingane er at Sjøforsvaret styrkjer medvitet og kompetansen til fregattbesetningane om nedstenging for vidareføring av vasstett integritet og overlevinga til fartøyet ved skade.

Dei tilrår òg at Forsvarsdepartementet må sikre at sektoren får klare juridiske rammevilkår slik at skipstryggleiken blir teken vare på, og at Sjøforsvaret må gjennomgå og risikovurdere bemanningskonseptet for fregattane.

Rettssak

Rettssaka om kven som hadde ansvar for kollisjonen, startar i februar 2022. staten og reiarlaget bak Sola TS er partane.

Ifølgje konsulentselskapet PwC kosta det 765 millionar kroner å heve fregatten. Åtte personar vart lettare skadde i ulykka.

Den første havarirapporten tok for seg kva som skjedde fram til skipskollisjonen, og den inneheldt 20 avvikspunkt. Den rapporten vart lagt fram i november 2019.