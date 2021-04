Gjerningsmann på frifot etter drap i Tønsberg

innenriks

Politiet fekk melding om hendinga i Heimdalsområdet klokka 22.14 tysdag kveld.

Mannen i byrjinga av 30-åra var medviten då ambulansepersonell tok hand om han. Han vart frakta til sjukehuset i Vestfold, men døydde på sjukehuset, opplyste Søraust politidistrikt klokka 1.33 natt til onsdag.

Politiet har no starta full drapsetterforsking.

– Vi etterforskar det som eit drap og er i gang med ei så brei etterforsking som mogleg. Avdøde vil bli obduserte, sa jourhavande jurist Magnar Pedersen til NTB i 3.30-tida natt til onsdag.

Mannen i 30-åra er kjend av politiet frå før, men ikkje for nokon alvorlege saker.

Kripos er bedne om å yte bistand i saka.

– Dei er no ferdige på staden, opplyste politiadvokat Fredrik Borg Johannessen til NTB i 9-tida.

Etterlyser vitne

Det er fleire vitne som har meldt seg, og det er gjort fleire vitneavhøyr. Det er òg sett opp kontroll ved utfartsvegane frå Tønsberg.

– Vi jobbar framleis med å få tak i vitne. Det skjedde på eit tidspunkt då det framleis var opne butikkar. Vi jobbar òg med å hente inn video, og vi ser på alternativ for trafikken ut frå staden, seier Johannessen.

– Det vil ta ein del tid å finne ut av. Vi kjem oss vidare, men vi har ikkje noko konkret å gå etter. Spørsmåla om korleis, kven og kvifor står opne, seier han.

Politiet ber alle som kan ha høyrt skot eller sett bilar i området ved Kilen industriområde på Heimdal i Tønsberg, om å melde seg.

Politiet er òg interessert i observasjonar i tida før 22.15 i same område, eventuelt òg observasjonar av bilar som har køyrt i stor fart frå staden rundt klokka 22.15, heiter det i ei pressemelding frå Søraust politidistrikt.

Bilbrann

Ein bil tok fyr på Sem i Tønsberg ved 0.40-tida natt til onsdag. Pedersen sa til Tønsbergs Blad i morgontimane at dei ser på ein mogleg samanheng mellom hendingane.

Ved 3-tida vart ein mann arrestert ved Herstad skule i Tønsberg, skriv avisa.

Politiadvokat Johannessen understrekar overfor NTB at dei ikkje har nokon haldepunkt for at dei to hendingane har noko med kvarandre å gjere.

– Det skjer mykje i eit distrikt i løpet av ein kveld og natt, seier han.

(©NPK)