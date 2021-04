FHI vurderer vaksinasjon av russen

innenriks

– Vi tek meir og meir omsyn til korleis vi kan bruke vaksinen for å hindre spreiing i samfunnet, seier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

FHI skal levere ein ny vaksinestrategi til regjeringa 11. mai. Det kan bli aktuelt med tiltak som inneber at russen blir vaksinert tidlegare enn planlagt.

– Ja, det kan i alle fall vere aktuelt å konkludere med ei vurdering før det. Ikkje nødvendigvis berre på grunn av russetida, men generelt for å bruke dosane vi har, på ein best mogleg måte for å styre smittespreiinga i samfunnet, seier Bukholm, som seier det kan vere mogleg å komme med ei tilråding før russetida.

Førre veke vende FHI tommelen ned til Indre Østfolds førespurnad om å vaksinere russekullet før feiringane i vår.

(©NPK)