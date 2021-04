Erna Solberg før klimatoppmøtet: – Signala frå USA er veldig bra

innenriks

– Signala frå USA er veldig bra. Sjølv om utsleppa har gått ned i USA dei seinare åra, er det framleis viktig at USA no i større grad vil bli med og ta ansvar internasjonalt for teknologiutvikling og utsleppskutt, seier Solberg i ein skriftleg uttale til NTB.

Ho meiner òg det er positivt at den kinesiske presidenten Xi Jinping no har stadfesta at han vil delta på klimatoppmøtet som USAs president Joe Biden har teke initiativ til denne veka.

– Vi er avhengige av at Kina og USA samarbeider om klima, seier ho.

Nye mål

I samband med klimatoppmøtet er det venta at Biden vil kunngjere eit nytt amerikansk mål om kutt i klimautsleppa på 50 prosent innan 2030.

Frå før har han varsla stans i leitinga etter olje og gass på føderal grunn.

Storbritannias statsminister Boris Johnson har lada opp til klimatoppmøtet med eit ferskt mål om kutt i klimautsleppa på heile 78 prosent innan 2035, medan EU onsdag morgon nådde semje om eit tidlegare varsla mål om netto utsleppskutt på 55 prosent innan 2030.

Solberg kjem derimot ikkje med nokon signal om ei oppjustering av Noregs klimamål.

– Vi har allereie levert inn eit forsterka klimamål, noko som gjer at vi har blant dei mest ambisiøse klimamåla i verda, seier ho.

– No blir det viktigaste å nå dei måla vi har sett oss.

Det norske klimamålet er eit kutt på 50–55 prosent frå 1990-nivå innan 2030. Dette skal skje i samarbeid med EU.

Taus om leitestans

NTB har spurt statsministeren om ho vil la seg inspirere av Biden og innføre leitestans for olje og gass. Det lèt ho vere å svare direkte på.

I staden viser statsministeren til dei norske måla om kutt i utsleppa frå olje- og gassproduksjonen.

– Norsk sokkel har det strengaste klimaregimet i verda. Sektoren er underlagd både høg CO2-avgift og kvoteplikt. Vi er ikkje i mål, utsleppa skal vidare ned. Olje- og gassnæringa sjølv har sett eit mål om å kutte utsleppa med 40 prosent innan 2030, og vidare redusere til nær null i 2050, seier Solberg.

Ho legg til at klimaproblemet er globalt og berre kan løysast gjennom globalt samarbeid.

Innovasjon

Solberg er éin av 40 stats- og regjeringssjefar som Biden har invitert til å delta på klimatoppmøtet, som blir arrangert digitalt torsdag og fredag.

Ho skal òg halde eit innlegg under ein sesjon om innovasjon i det grøne skiftet. Der er det venta at Solberg mellom anna vil løfte fram den norske elbilsatsinga, Langskip-prosjektet for fangst og lagring av CO2, og utbygging av havvind.

Solberg meiner omstillinga vekk frå olje og gass gir Noreg nye moglegheiter.

– Vi bruker kompetanse frå olje- og gassnæringa til nye område, som havvind, CO2-handtering og grøn skipsfart, påpeikar ho.

