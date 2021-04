28 tryggingstilrådingar i ny rapport etter Helge Ingstad-ulykka

innenriks

Blant tilrådingane er at Forsvarsdepartementet må sikre at sektoren får klare juridiske rammevilkår slik at skipstryggleiken blir teken vare på og at Sjøforsvaret må gjennomgå og risikovurdere bemanningskonseptet for fregattane.

Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS ved Stureterminalen i Øygarden i Vestland fylke tidleg om morgonen 8. november i 2018. Fregatten fekk omfattande skadar og gjekk etter kvart ned.

Rettssaka om kven som hadde ansvar for kollisjonen, startar i februar 2022. Staten og reiarlaget bak TS Sola er partane.

Ifølgje konsulentselskapet PwC kosta det 765 millionar kroner å heve fregatten. Åtte personar vart lettare skadde i ulykka.

Den første havarirapporten tok for seg kva som skjedde fram til skipskollisjonen og inneheldt 20 avvikspunkt. Den vart lagt fram i november 2019.