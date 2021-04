innenriks

15 av dei nye smitta er nærkontaktar og tre er importsmitte. I tillegg har to ukjend smitteveg og fem har usikker smitteveg, opplyser Bergen kommune.

Kommunen manglar opplysningar om smitteveg på eitt tilfelle.

2.048 personar testa seg i Bergen tysdag.

Talet på onsdag er ni under vekesnittet og seks under snittet for dei siste 14 dagane. På same dag for ei veke sidan var talet 23.

Totalt har 5.841 personar fått påvist koronasmitte i Bergen.

(©NPK)