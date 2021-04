170.000 tunge motorsyklar på norske vegar

innenriks

Ifølgje Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er det no 350.238 tunge og lette motorsyklar og mopedar i Noreg.

Av desse er 169.819 tunge motorsyklar.

Tala viser at mange har valt å kjøpe ny doning før sesongen startar.

Frå nyttår og fram til midten av april var det 1.966 førstegongsregistrerte, nye tunge motorsyklar i Noreg, ein auke på 30 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I denne perioden vart det registrert 695 nye, lette motorsyklar og 515 nye mopedar.

Men det er ingen ny motorsykkelpark som rullar rundt på norske vegar. Medan snittalderen på den norske bilparken er 10,8 år, så er snittalderen på tunge motorsyklar 22,4 år.

Ifølgje OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen kan ei av årsakene til det vere at det ikkje er vrakpant på motorsyklar.

Smuldrar bort

– I og med at det ikkje er ei vrakpantordning for motorsyklar, slik det er for bilar, betyr nok det at mange rett og slett «smuldrar bort» før dei til slutt blir skrota, seier Thorsen.

Samtidig har motorsykkelfolket svært mange entusiastar som er flinke til å halde ved like eldre syklar.

– For mange er det viktig å halde dei gode, gamle motorsyklane i god stand, og interessa for eldre motorsyklar er stor. Så ein høg snittalder på store motorsyklar betyr ikkje nødvendigvis at dei er dårlege eller trafikkfarlege. Men det er heilt klart òg ein del eldre motorsyklar på vegane som kanskje ikkje burde vere der, seier Thorsen.

Menn overrepresenterte i ulykker

Frå 2018 til 2020 registrerte forsikringsbransjen vel 10.000 materielle skadar i MC-ulykker med tung motorsykkel. Mellom 80 og 90 prosent av desse er hendingar med mannlege førarar, ifølgje forsikringsselskapet Fremtind.

– For høg fart inn i svingar er ein gjengangar og ofte årsak til at mange køyrer av vegen om våren. I tillegg utgjer grus og hol i vegen ein risiko for ulykker, seier skadeforebygger Therese Nielsen.

Under 10 prosent av motorsykkelulykkene medfører personskadar. Frå 2018 til i fjor registrerte forsikringsbransjen 785 personskadar i trafikkhendingar med motorsykkel. Nær halvparten av desse er såkalla eineulykker.

