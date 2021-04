Undersøking: Nesten halvparten av elsparkesyklistar har køyrt med promille

innenriks

865 personar deltok i undersøkinga som Transportøkonomisk institutt (TØI) gjennomførte via Facebook.

Samtidig som fleire og fleire bruker elsparkesyklar, har ein i lita grad klart å ta tak i dei største utfordringane knytt til samhandling og tryggleik, ifølgje forskarane.

Både dei som bruker elsparkesykkel og dei som ikkje gjer det, meiner det er lite sannsynleg å bli stansa i fartskontroll eller promillekontroll på ein typisk tur med elsparkesykkel.

Over halvparten av brukarane seier at dei «nesten alltid» køyrde utan hjelm. Ein av tre har køyrt på raudt lys, nesten like mange har køyrt med meir enn éin person på elsparkesykkelen, og mange oppgir å ha køyrt med høgare fart enn gangfart på fortau.

