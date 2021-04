innenriks

Det eine skiløparen har truleg fått eit brot i den eine armen, opplyser Troms politidistrikt.

Dei to personane vart førte 300–400 meter ned fjellsida, men tok seg altså ned frå fjellet for eiga maskin begge to.

Politiet melde om snøskredet, som gjekk på vestsida av Hamperokken, ved 19.30-tida.

