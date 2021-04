Lysbakken ber Solberg auke klimamålet

innenriks

– Vi vil at Noreg skal forplikte seg til eit høgare klimamål. Men hovudproblemet med Erna Solberg er ikkje klimamålet hennar, men at ho har lagt fram ei klimamelding der ho ikkje har tiltak og plan til å nå meir enn halvparten av målet ho har sett, seier Lysbakken til NTB.

Noregs klimamål er å kutte utsleppa med minst 50 prosent innan 2030 – samanlikna med nivået i 1990.

SV har gått inn for eit mål om 60 prosent og foreslår i det nye programmet sitt å auke det til 70 prosent.

Meiner Noreg ligg langt bak

Nyheita om at Storbritannias statsminister Boris Johnson blir venta å kunngjere klimakutt på 78 prosent innan 2035, blir godt teke imot av Lysbakken.

– Noreg ligg no dessverre langt bak mange andre land som er mykje meir offensive. Det vil vere enorme gevinstar med å vere først ute. Gjennom å setje tøffe utsleppskrav, så driv ein fram dei industrielle, teknologiske løysingane som verda vil trenge, og som vil skape masse arbeidsplassar og inntekter, seier SV-leiaren.

Klimatoppmøte

Statsminister Solberg skal torsdag delta på klimatoppmøtet til USAs president Joe Biden.

– Noreg sa allereie i fjor at vi vil forsterke klimamålet, og vi melde då inn eit klimamål under Parisavtalen om utsleppskutt på 50–55 prosent innan 2030. Vi har no lagt fram ei klimamelding der vi kjem med ein konkret og truverdig plan for korleis Noreg skal oppfylle klimamålet og samtidig skape grøn vekst, seier Solberg til NTB.

– Det viktigaste no er at endå fleire land ser verdien av å kutte klimagassutsleppa og tek grep for å få dette til å skje, seier ho.

