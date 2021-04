Korona og helse prega rekordhøgt bistandsbeløp

innenriks

Av midlane var 2,8 milliardar kroner øyremerkte bistand til å kjempe mot koronapandemien.

– Noreg har spelt ei viktig rolle i kampen mot pandemien og konsekvensane av han på globalt nivå, det er desse tala tydelege på, seier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) i ei pressemelding.

– Norske bistandsmidlar har vore eit viktig bidrag for å sikre meir rettferdig vaksinetilgang for alle land, held statsråden fram.

Totalt var 3,5 milliardar kroner av den norske bistanden øyremerkt helse, noko som er ein auke på 60 prosent.

Når kjernestøtta til multilaterale organisasjonar blir medrekna, er beløpet 6,6 milliardar kroner, opp 1,4 milliardar kroner frå året før.

Mest til organisasjonar

Den samla bistandssummen er 1,7 milliardar kroner meir enn i 2019.

– Eg er spesielt glad for at vi har halde oppe bistanden på ei rekkje område som har vore avgjerande i ei tid då vi opplever auka fattigdom i verda. Vi har mellom anna auka bistanden til dei aller fattigaste, dei såkalla minst utvikla landa med 700 millionar kroner, seier Ulstein.

Mesteparten gjekk til multilaterale organisasjonar. Dei fekk 23,5 milliardar kroner, som utgjer 59 prosent av den totale bistanden. Sivilsamfunnsorganisasjonar fekk nest mest med 23 prosent av bistanden.

Av organisasjonane var Verdsbankgruppa den klart største mottakaren med 4,6 milliardar kroner.

Syria på landstoppen

Av landa gjekk mest til Syria som fekk 948 millionar kroner. Støtta var i all hovudsak nødhjelp som følgje av borgarkrigen der.

Deretter følgde Afghanistan, Etiopia, Sør-Sudan, Palestina, Somalia, Indonesia, Libanon, Colombia og Malawi på lista.

103 land fekk øyremerkt norsk bistand i fjor. Det var eitt land mindre enn i 2019.

Nedgang i klimabistand

I fjor vart det utbetalt seks milliardar kroner i klimabistand, som er ein reduksjon på 5 prosent. Reduksjonen kjem av at Norfund investerte mindre i fornybar energi.

Av midlane gjekk tre milliardar kroner til regnskogen. Nytt av året var ei storsatsing for å gjere detaljerte satellittbilete av regnskogen tilgjengeleg og gratis for alle.

– Med nye høgoppløyselege satellittbilete får skoglanda betre innsyn i kva som skjer på bakken. Det same gjer selskap, organisasjonar og forbrukarar. Dette er viktig for å forbetre arbeidet med å redusere øydelegginga av regnskogane i verda, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Han understrekar at regnskogen må reddast for at berekraftsmåla, måla for naturmangfald og måla i Parisavtalen skal nåast.

Over 1 prosent av BNI

Den norske bistanden utgjorde 1,11 prosent av bruttonasjonalinntekta (BNI). Målet til regjeringa har vore 1 prosent, medan FN-målet er på 0,7 prosent.

Berre seks land nådde FN-målet i fjor. Resten av landa var Sverige, Danmark, Luxembourg, Storbritannia og Tyskland.

Globalt auka bistandsoverføringane med 3,5 prosent til rundt 1.335 milliardar kroner i fjor.

– 2020 vart året då pilene snudde, og mykje av framgangen i verda vart snudd til tilbakegang. Ei positiv nyheit er at både norsk bistand og den samla bistanden i verda går opp i ei tid der det er viktigare enn nokosinne, seier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

(©NPK)