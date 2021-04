Konkurransetilsynet møter DNB

innenriks

– Fokuset vårt er om dette oppkjøpet vil påverke marknaden på ein måte som går utover forbrukaren, seier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet til E24.

Sist torsdag vart det kjend at DNB vil kjøpe opp Sbanken for 11,1 milliardar kroner. Det har skapt stor misnøye blant mange av kundane til sistnemnde.

Ting som kan gjere at Konkurransetilsynet stoppar eit sal som dette, kan vere at det gir forbrukarane høgare prisar, dårlegare produkt eller at produktutviklinga stoppar, forklarer Nese.

