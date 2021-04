Framleis ingen Melby-effekt for Venstre

innenriks

Til helga har Venstre landsmøte, sju månader etter leiarskiftet, men nokon effekt av skiftet kan Venstre førebels sjå langt etter.

Melby tek sjølvkritikk for at det har vorte mykje av statsråd Melby, og mindre av partileiar Melby sidan ho overtok leiarjobben, skriv VG.

– Eg trur nok det kan hende at eg har vore synleg som kunnskapsminister, men kanskje ikkje synleg nok som Venstre-leiar. Korona-handtering er ikkje så veldig partipolitisk. Det har kanskje ikkje gitt så stor tilbakebetaling i form av veljarar til Venstre, seier Melby.

På nettstaden pollofpolls.no har Venstre sidan september hatt eit gjennomsnitt på mellom 2,7 og 3,5 prosents oppslutning.

Melby seier at Venstre må blankpusse partiprofilen endå meir for å kunne klatre over sperregrensa på 4 prosent før valet.

– Mykje kan skje på eit halvt år, seier ho.

(©NPK)