Bunadsgeriljaen og Barselopprøret inngår samarbeid før stortingsvalet

innenriks

– Både Barselopprøret og Bunadsgeriljaen vil at det skal snakkast om fødsel og barselomsorg under valkampen og i dei kommande regjeringsforhandlingane, seier Aïda Leistad Thomassen i Barselopprøret til NTB.

Tysdag møtte ho Anja Cecilie Solvik frå Bunadsgeriljaen framfor Stortinget for å markere starten på eit samarbeid mellom dei to organisasjonane under valkampen.

Saman skal Bunadsgeriljaen og Barselopprøret kjempe for at ingen fleire fødeavdelingar blir lagde ned, at det skal vere nok ressursar på alle fødeavdelingane og at kvinner over heile landet skal få det barseltilbodet dei har krav på.

– Vi kjem til å jobbe som separate einingar under valkampen, men vil dra i same retning. Vi i Barselopprøret ønskjer å møte politikarane under valkampen for å diskutere barselpolitikk og presentere dette for følgjarane våre i sosiale medium, seier Thomassen.

Barselopprøret vart starta i februar i år av Thomassen og Cecilia Ingulstad, som begge fødde i byrjinga av pandemien.

– Vi jobbar for ei betre barselomsorg og for å spreie informasjon om kva rettar ein har rundt fødsel og barsel, seier Thomassen.

