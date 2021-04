Ap vil sikre fleirtal for bygging av jernbane i Nord-Noreg

innenriks

Arbeidarpartiet vedtok på landsmøtet i helga at det ville gå inn for sitt eige forslag om å greie ut Nord-Noregbanen som ein del av Nasjonal transportplan. Dette er ulikt forslaget frå Senterpartiet, SV og Framstegspartiet som vil realisere jernbaneutbygginga utanfor NTP og fortast mogleg.

Under ei utspørjing i Politisk kvarter på NRK P2 tysdag svarer likevel stortingsrepresentant Cecilie Myrseth at Ap vil støtte både sitt eige og det andre forslaget når saka skal opp til behandling i Stortinget seinare tysdag.

– Vi stemmer for begge forslaga i dag. I begge forslaga seier ein at arbeidet må setjast i gang. Vi konkretiserer kva dette arbeidet er. Dei forslaga er så like, og det skal ikkje vere noko tvil om at vi vil realisere Nord-Noregbanen og derfor stemmer vi for begge forslaga, seier Myrseth.

