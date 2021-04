32 nye registrerte smittetilfelle i Bergen

innenriks

To av tilfella har ukjend smitteveg, og tre har usikker smitteveg, opplyser Bergen kommune.

2.524 personar vart testa i Bergen måndag. 5.817 personar i kommunen er så langt stadfesta smitta sidan starten av pandemien.

Frå midnatt stramma byrådet i Bergen inn koronareglane. No forbyr Bergen private samankomstar med over to personar utover eigen husstand – og maksimalt ti personar kan vere samla.

I tillegg vart det innført fleire tiltak som rammar barn og unge. Mellom anna er det stans av innandørs idretts- og fritidsaktivitetar for barn og unge under 20 år, og skular og barnehagar der det er utbrot, er sett på raudt nivå.

(©NPK)