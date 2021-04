15 nye registrerte smitta i Drammen

innenriks

På grunn av tekniske problem med analyseprosessen på Drammen sjukehus, vart det berre registrert eitt nytt smittetilfelle i Drammen måndag.

Sidan det framleis er nokre tekniske problem, er kommuneoverlege Ingeborg Johannessen forsiktig med å samanlikne smittetalet på tysdag med det som har vorte rapportert den siste tida.

Først når dei tekniske utfordringane ved sjukehuset er utbetra og ein er à jour med analysane, vil det vere mogleg å seie noko tydelegare om korleis smitteutviklinga er desse dagane.

Men Johannessen seier likevel at smittetrenden ser positiv ut – men at smittetala må ytterlegare ned for at det skal vere forsvarleg med ei gjenopning i kommunen.

Sidan byrjinga av mars i fjor har 3.868 personar busette i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.

