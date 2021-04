Éin av tre drakk mindre alkohol etter at Noreg stengde ned

innenriks

Dei som hadde eit lågt konsum før pandemien, var meir tilbøyelege til å drikke mindre, medan dei som hadde eit høgt konsum før pandemien, var dei som oftast rapporterte at dei drakk endå meir under pandemien, ifølgje den ferske undersøkinga frå Folkehelseinstituttet (FHI).

Undersøkinga vart gjennomført i juni og juli i fjor blant 1.200 vaksne personar.

29,9 prosent oppgav at dei drikk mindre, medan 13,3 prosent oppgav at dei drakk meir etter at Noreg vart stengt ned i midten av mars i fjor. Kvinner, yngre og Oslo-folk hadde oftare endra alkoholkonsumet sitt enn andre.

56,8 prosent sa at dei ikkje hadde hatt nokon endringar i kor mykje alkohol dei drakk.

Rekordhøg alkoholomsetning

Tal frå Statistisk sentralbyrå viser at alkoholsalet i fjor auka kraftig. Per innbyggjar utgjorde omsetninga 7,2 liter rein alkohol. Det er det høgaste som nokon gong er registrert per innbyggjar og svarer til ein auke på 19,5 prosent frå 2019.

Bråstoppen i svenskehandel og utanlandsreiser er hovudårsakene til salsauken.

Resultata frå FHIs undersøking kan likevel tyde på at alkoholkonsumet totalt ikkje har auka sjølv om omsetninga i Noreg har skote i vêret.

Vaksne med barn drakk meir

I undersøkinga oppgir dei spurde at dei vanlegaste årsakene til at drakk mindre, var mindre samvær med venner, færre festar og sjeldnare besøk på restaurant, bar eller kafé.

Viktige grunnar som vart oppgitt til å drikke meir, var behov for å unne seg sjølv noko godt, færre praktiske konsekvensar av å drikke meir og ein meir fleksibel jobbsituasjon som følgje av heimekontor eller fleksible arbeidstider.

Det var òg fleire med høg utdanning og fleire som budde med barn som sa at dei drakk meir etter nedstenginga.

