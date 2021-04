Venstre-Melby: Kva er eigentleg prosjektet til opposisjonen?

innenriks

– Det er verkeleg grunn til å spørje kva som eigentleg er prosjektet til opposisjonen, anna enn å vere imot reformene til regjeringa utan å levere nokon gode svar sjølv, sa Melby då ho måndag heldt pressekonferanse i forkant av landsmøtet til partiet til helga.

Eitt av bakteppa er at Arbeidarpartiet i helga vende tommelen ned for regjeringsforslaget til rusreform, ei sak Venstre lenge har kjempa for. Melby trekte òg fram klimaplanen og fullføringsreforma for vidaregåande skular, som partiet og regjeringa har lagt fram dei siste månadene.

– På alle desse områda leverer vi nye idear og konkrete forslag til løysingar på det som er nokre av dei største utfordringane i samfunnet. Alle desse reformene har vorte møtte av ein sprikjande opposisjon som trekkjer i alle retningar, sa Melby.

– Betenkjeleg av Ap

Ho lét spesielt kritikken gå ut over Arbeidarpartiet:

– Eg synest eigentleg det er ganske betenkjeleg, at på nokre av dei aller største sakene det siste året, så har det største opposisjonspartiet berre stått og venta på kva regjeringa legg fram utan å ha klare planar og meiningar sjølv, sa Melby.

Ho omtaler Ap-leiar Jonas Gahr Støres nei til rusreforma som «overraskande, men ikkje minst veldig skuffande».

– Han er vald inn frå Oslo, ein av byane som verkeleg ser konsekvensane av dagens ruspolitikk kvar einaste dag. Det at Ap skal prøve å lage eit straffeskilje mellom tungt rusavhengige og folk som bruker mindre mengder, det er uklart korleis det skal gå føre seg. Korleis måler ein eigentleg rusavhengnad? Eg har framleis ikkje fått noko svar frå Støre eller Ap om det, sa Melby.

Medlemsvekst

Nestleiar Abid Raja kunne på pressekonferansen fortelje at partiet har fått 80 nye medlemmer dei siste dagane.

– Eg veit ikkje heilt om vi kan knyte det opp mot rus-saka, men det viser i alle fall at det er ei stemning for partiet der ute i befolkninga. Og når ein får fokus på partipolitiske saker, trur eg òg Venstre kjem til å løfte seg fram mot valet, sa han.

Partiet har lenge slite på meiningsmålingane.

(©NPK)