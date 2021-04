Rettssaka etter Lørenskog-drapa startar 31. mai

innenriks

Det kjem fram i berammingslista til tingretten.

Påtalemakta meiner at kvinna i 30-åra tok livet av dei to sønene sine om kvelden 18. juni eller natt til 19. juni i fjor sommar i heimen deira i Lørenskog. Dei to gutane var høvesvis eitt og sju år gamle. Obduksjonen viste at dei døydde av kveling.

Ei rettspsykiatrisk undersøking av mora har slått fast ho ikkje var psykotisk i gjerningsaugneblinken, og at ho er strafferettsleg tilrekneleg.

Kvinna er òg tiltalt for feilaktig skulding etter at ho sa til politiet at eksmannen hennar hadde vore på staden og skadd henne, sjølv om dette ikkje stemde. Det medførte at mannen vart arrestert og sikta for grov kroppsskade mot henne og for drap på dei to barna sine.

Ho er òg tiltalt for å ha teke ut 115.000 kroner frå sparekontoen til eldstesonen 18. juni i fjor.

(©NPK)