Krevjande forhold gjer søket etter sakna 24-åring i Salhusfjorden vanskeleg

Gjennom helga har både politiet, brannvesenet, Røde Kors og fleire frivillige leitt etter 24 år gamle Nicolai Øvrås Espetvedt, som er sakna etter vasskuterulykka i Salhusfjorden fredag ettermiddag.

Laurdag endra dei søket frå redningsaksjon til søk etter anteke omkommen person.

– Vi har hatt båtar på vatnet gjennom helga og fram til klokka 21 søndag, då det vart mørkt. Det har vorte gjort både strandsøk og søk på vatnet, men det har ikkje vore nokon funn, seier Hordvik til Nordhordland.

Han fortel samtidig at vêrforholda er fine, men at ulike omstende gjer at søket er krevjande.

– Fjorden er djup, og det er mykje straumdrag i vatnet. Det gjer det ikkje lett å gjennomføre søk, seier Hordvik.

Måndag morgon og formiddag har vorte brukt til å planleggje for vidare søk basert på informasjonen politiet har, fortel Hordvik.

– Ingen av nødetatane er ute og søkjer måndag. Vi har likevel eit håp om å finne Nicolai, og vi søkjer vidare, seier han.

