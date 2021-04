Føretaksstraff strir mot menneskerettane

innenriks

Etter dagens føresegn kan føretak få straff sjølv om nokon som handlar på vegner av føretaket, ikkje har utvist skuld.

Høgsterett konkluderer med at denne ordninga strir mot den europeiske menneskerettskonvensjonen. Retten slår fast at det minst må finnast aktløyse for å gi føretaksstraff. Det gjer det vanskelegare å straffe selskap og andre juridiske personar enn med dagens ordning.

– Dette er jo ein banebrytande dom på fleire måtar. Det er den første dommen etter at den nye straffelova innførte føretaksstraff på reint objektivt grunnlag. Dommen viser nokså klart at reglane om føretaksansvar er modne for revisjon før dei eigentleg er tekne i bruk, seier forsvarar Brynjulf Risnes til Rett24.

Føretaksstraff er ei bot til eit føretak. Føretaket kan òg miste retten til å utøve verksemda eller forbydast å utøve ho i visse former, og dessutan måtte tole inndraging.

Den aktuelle saka omhandla Louis Pizza i Oslo som tilsette ein asylsøkjar utan arbeidsløyve. Høgsterett konkluderte med at den daglege leiaren var aktlaus, og pizzasjappa fekk ei bot på 30.000 kroner.

Selskapet vart bøtelagt med 250.000 kroner i lagmannsretten etter å ha vorte frikjent i tingretten. Bøtenivået Høgsterett kom fram til, var beløpet som vart nemnt då pizzasjappa fekk førelegget som etter kvart enda i rettssystemet.

Asylsøkjaren hadde skattekort då han vart tilsett. Etter 18 år i Noreg vart han returnert til Iran i august 2019, der han vart fengsla og torturert.

