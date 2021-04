Equinor: – Vi burde ha avdekt sveisefeil på Johan Castberg tidlegare

innenriks

I juli i fjor vart det kjent at det var avdekt kvalitetsavvik både på sveising og inspeksjon av sveisearbeid på produksjonsskipet, som er under bygging hos Sembcorp Marine i Singapore.

– Equinor burde ha avdekt omfanget av sveisefeil tidlegare, men skroget ligg framleis i dokk, og dermed kan vi kan reparere feil før det blir sjøsett, seier Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor, i ei pressemelding.

Han seier dei no gjennomfører omfattande kryssjekk og reparasjon av sveisar for å sikre at produksjonsskipet tilfredsstiller krav til tryggleik og integritet.

– Når Johan Castberg blir sett i produksjon, skal alle vere trygge på at skipet er sikkert, seier Tungesvik.

(©NPK)