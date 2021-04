Sjøforsvaret opptekne av openheit om ny Helge Ingstad-rapport

innenriks

Rapporten blir ein av fleire milepålar denne våren i kjølvatnet av skipsulykka som skjedde natt til 8. november i 2018.

Statsadvokaten i Hordaland har fått etterforskinga av hendinga på bordet sitt, og 3. mai startar rettssaka mellom Forsvarsdepartementet og reiarlaget bak TS Sola om kven som hadde ansvar for kollisjonen.

Tek ikkje stilling til skuld

Det er ikkje Havarikommisjonens jobb å peike ut ansvarlege for den alvorlege skipsulykka der liv heldigvis ikkje gjekk tapt.

– Målet med havarirapporten er å gi læring. Ein stiller seg spørsmål om kva vi kan lære for å unngå at slike hendingar skal skje igjen. Det gjeld alle rapportar vi gir ut. Vi tek aldri stilling til skuld og ansvar. Det er politiet sitt jobb. Det er læringa frå hendinga som er mandatet vårt, for å bidra til å betre sjøtryggleiken, seier avdelingsdirektør for sjøfart Dag S. Liseth i Havarikommisjonen til NTB.

Full openheit

Sjøforsvaret har i ein eigen rapport konstatert at det vart gjort feil om bord på KNM Helge Ingstad. No ser dei fram til Havarikommisjonens auge på kva som skjedde.

– For Sjøforsvaret er det viktig å ha full openheit rundt det som har skjedd, lære mest mogleg og få lukka dei avvika som har skjedd, seier kommunikasjonssjef Torill Herland i Sjøforsvaret til NTB.

Lukke avvik

Eitt år etter havariet kom den første havarirapporten frå kommisjonen. Den tok for seg kva som skjedde fram til skipskollisjonen og inneheldt 20 avvikspunkt.

– Sjøforsvaret har jobba tett med Havarikommisjonen heilt sidan ulykka var eit faktum. Kommunikasjonen har vore god. Vi har vore kjende med avvika frå ganske tidleg i prosessen og har jobba med å lukke avvika kontinuerleg, seier Herland.

Den nye rapporten tek for seg kva som skjedde etter samanstøyten.

– Det handlar om fasen frå kollisjonen hende til det grunnstøytte fartøyet KNM Helge Ingstad vart verdsett som tapt. Det er denne hendingsgangen rapporten vil omhandle. Vi har ikkje sett på sjølve bergingsaksjonen. Dette vart behandla av eit eige konsulentfirma på oppdrag frå Stortinget, seier Dag S. Liseth i Havarikommisjonen.

Ventar kritikk

Sjefen for Sjøforsvaret, Rune Andersen, veit at rapporten inneheld ny kritikk av mannskapet, men stiller seg på deira side.

– Eg kjem til å vere veldig kritisk dersom vurderingane av situasjonen dei om bord var i etter kollisjonen, blir prega av for mykje etterpåklokskap. Besetninga hadde ti minutt. Rapporten er skriven over to år. På eit tørt kontor. Eg kjem til å stille meg 100 prosent bak besetninga og den situasjonen dei stod i, sa Rune Andersen til Aftenposten i februar.

