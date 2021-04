Valforskar: Pandemien hjelper Ap

innenriks

Pandemien har ført norsk politikk inn på Aps banehalvdel, meiner leiar av valforskingsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh.

– Dei sakene som er mest aktuelle på grunn av pandemien, som helse og sosial forskjell, er saker der Ap har høgt truverd. Derimot har vanskelege saker for Ap, som innvandring og klima og miljø, hamna i skuggen. Så temamessig er politikken på Aps banehalvdel, slår han fast.

Stemningsskifte utover

Ap held landsmøtet sitt denne helga. Bortsett frå usemja rundt rusreforma og delvis abort er det få konfliktsaker. Utanfrå kan det derfor verke som om det har skjedd eit stemningsskifte i Ap, etter fleire rundar med uro og politisk strid.

Ikkje uventa, meiner Bergh.

– Eit landsmøte er eit høve til å vise fram partiet og leggje vekt på semje. No verkar partiet på ein måte som kan appellere til veljarane, seier Bergh til NTB.

Valforskaren trur heller ikkje det er tilfeldig at partileiar Jonas Gahr Støre ikkje tok opp nokon av dei meir konfliktfylte sakene, som rusreforma og abortspørsmålet, i talen sin til landsmøtet.

– Strategien er nok å fokusere på dei sakene som sameinar, ikkje splittar, seier han.

Svoltne på siger

Sidan januar har det gått éin veg for Ap: Oppover.

I snitt har partiet gått fram i underkant av 1 prosentpoeng i månaden, frå 20,4 prosent i januar til 22,9 prosent så langt i april, ifølgje gjennomsnittsmålingane til Poll of polls.

I tillegg har Støre teke godt inn på forspranget til Erna Solberg (H) som den føretrekte statsministerkandidaten blant folk. I ei fersk meiningsmåling for VG ligg Støre berre 3 prosentpoeng bak Solberg.

– Ap er inne i ei positiv utvikling, men ligg samtidig dårlegare an no enn ved førre stortingsval, påpeikar Bergh, som viser til at Ap har mista mange veljarar til Senterpartiet.

Men det kan snu, trur han.

– Eg trur dei har ein sjanse til å vinne mange tilbake.

At det er viktig for styringspartiet Ap å vinne tilbake makta etter åtte år i opposisjon, herskar det ingen tvil om, meiner valforskaren.

– Dei er veldig svoltne på siger no. Eit tap vil vere utruleg tungt å svelgje.

(©NPK)