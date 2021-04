Sveinung Rotevatn må svare i Stortinget om feil i klimarekneskapen

innenriks

MDGs fungerande partileiar Arild Hermstad seier partiet no vil kalle klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) inn på teppet i Stortinget for å forklare korleis feilen kan ha skjedd.

SSB melde torsdag at tala for sal av marine gassoljer og autodiesel er retta tilbake til 2012. Berre i 2019 skulle innrapportert mengd ha vore vel 674 millionar liter høgare.

SSB har ikkje finrekna på korleis rettinga vil påverke utsleppstala, men seniorforskar Robbie Andrew ved Cicero Senter for klimaforsking sa torsdag til Teknisk Ukeblad at han antek at feilen kan gi eit utslag på den norske klimarekneskapen på heile 1 million tonn CO2.

Hermstad fryktar at reknefeilen i praksis kan bety at klimamålet for 2020 ikkje blir nådd.

– Konsekvensen av regjeringas talrot er at Stortinget nyleg har vedteke ein klimaplan på heilt feil premissar, åtvarar han.

SVs Lars Haltbrekken har allereie stilt eit skriftleg spørsmål til klima- og miljøministeren der han spør kva feilen betyr for klimamåla.

– Regjeringa må snarast komme med nye tiltak for å kutte utsleppa av klimagassar, viss ikkje står vi i fare for å bryte klimamåla våre, seier Haltbrekken.

