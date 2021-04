Sterk vekeslutt på Oslo Børs

innenriks

Også fredag gjorde bankaksjane seg notert; DNB-kursen steig 1,9 prosent, truleg som reaksjon på nyheita torsdag om bodet på Sbanken.

Sistnemnde kurs – Sbanken er ikkje på hovudindeksen – steig på si side 2,3 prosent og låg ved handelsslutt fredag på 106,6 kroner – nesten 3 kroner høgare enn DNBs bod.

Med framgangen på fredag har hovudindeksen lagt på seg til saman 2,1 prosent denne veka.

Tørrlastreiarlaget Golden Ocean group gjorde det best blant selskapa på hovudindeksen med ein kursoppgang på 5,5 prosent fredag. Nordic Semi Conductor (+5,3) og solenergiselskapet Scatec (+4,7) runda av topp-tre-vinnarane.

Scatec toppa suverent lista over det mest omsette selskapet med ein samla omsetningsverdi på heile 2,1 milliardar kroner.

I motsett ende av skalaen dominerer seismikkselskapet TGS (-3,6), Fjordkraft (-3,1) og Frontline (-2,6).

Nordsjøolja gjekk for rundt 66,8 dollar fatet, omtrent det same som ved siste sluttnotering.

Tonegivande indeksar i Europa låg òg an til å avslutte veka med stil. DAX 30 Frankfurt og CAC 40 i Paris låg an til å stige 1,4 og 0,9 prosent. I London låg FTSE 100-indeksen an til å avslutte opp 0,5 prosent.

