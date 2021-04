Støre vann slaget om rusreforma i Ap

innenriks

Det var eit splitta landsmøte som fredag tok stilling til saka. Den nervepirrande voteringa vart endå meir dramatisk då heile det tekniske systemet hengde seg opp.

Voteringa enda med at 188 delegatar stemde for forslaget frå redaksjonskomiteen om å seie nei til full avkriminalisering av bruk og innehav av små brukardosar med narkotika. Utfallet er i tråd med partileiar Jonas Gahr Støres tilråding til landsmøtet.

– Landsmøtet er veldig samla på at vi no må ta eit krafttak for tunge rusbrukarar, som skal møtast med helsehjelp, ikkje straff. Det er eg veldig glad for, seier Støre til NTB.

Avgrensa avkriminalisering

Kompromisset betyr at Arbeidarpartiet går inn for å vidareføre straffereaksjonar for bruk og innehav av narkotika, men avkriminalisere for tunge rusavhengige.

Ap-leiaren understrekar at det er snakk om ei avgrensa avkriminalisering, men at det er fleirtal i partiet for framleis å kunne møte bruk av ulovlege stoff med reaksjon frå samfunnet.

– Vi skal ikkje senke terskelen for unge inn i rus. Ei generell avkriminalisering av narkotika fryktar eg mange unge menneske vil blande saman med legalisering, seier han.

Ein av tre vil ha avkriminalisering

Over ein tredel av delegatane støtta dissensen frå eit mindretal i redaksjonskomiteen som gjekk inn for full avkriminalisering.

Blant dei var Ap-tungvektarar som Oslos byrådsleiar Raymond Johansen, ordførar i Bergen Marte Mjøs Persen og næringspolitisk talsmann Eigil Knutsen.

I forkant av voteringa fredag ettermiddag oppmoda Persen innstendig landsmøtet til å stemme for dissensen og understreka mellom anna at likskap for lova òg må gjelde i ruspolitikken.

– Eg er sjølvsagt skuffa. Men eg er glad for at landsmøtet bevega seg i riktig retning og seier ja til å avkriminalisere for tunge rusbrukarar. Og så er vi samde om å styrkje innsatsen for dei unge, seier Persen til NTB.

Ho trur likevel det vil bli ei utfordring å lage eit føreseieleg skilje mellom tunge rusavhengige og unge som er på veg inn i ein ruskarriere.

Rusreform

Ap håpar no på nye forhandlingar i Stortinget, som no har regjeringsforslaget til rusreform til behandling.

Men utan Aps støtte til avkriminalisering kan heile reforma ryke. Regjeringa har tidlegare uttalt at dei er villig til å komme Ap i møte på mykje, men ikkje på dette punktet.