Støre seier nei til avkriminalisering i rusreforma

Det kunngjorde han på Arbeidarpartiets landsmøte fredag.

– Når narkotika er forbode, bør det ha ein konsekvens å rå over og skaffe seg det. Derfor er eg imot ein generell avkriminalisering av narkotika, seier Støre.

Ap-leiaren går dermed mot å avkriminalisere bruk og å ha rådvelde over mindre mengder narkotika, som er eitt av hovudgrepa i regjeringsforslaget til rusreform.

Vil ha skilje

Støre ønskjer derimot å innføre eit skilje mellom rusavhengige og rekreasjonsbrukarar.

– Vi vil ha rusreform. Vi vil gjere noko som hjelper folk. Vi vil gjere noko som tek oss vidare. Og då er tilnærminga mi denne: Vi skal hjelpe dei med rusavhengnad som treng hjelp, og skal vere solidariske med dei som ikkje har forhold til rus, og som ikkje skal inn i det, sa Støre til Aps landsmøte fredag.

Men eit nei frå Ap til avkriminalisering kan i realiteten bety kroken på døra for rusreforma.

Venstre-leiar Guri Melby har gjort det klart at regjeringa er villig til å gå i forhandlingar med Ap om fleire delar av reforma, men at det er uaktuelt å skrote prinsippet om avkriminalisering for alle.

Støre håpar på si side på forhandlingar.

– Vi er opne for å setje oss ned med partia på Stortinget og diskutere med dei, seier han.

– Vi ikkje endre noko

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen seier til NTB at dersom Ap vedtek dette, vil det i praksis bety at lite vil bli endra i narkotikapolitikken.

– Det vesentlege er å kjempe mot stigmaet, og der meiner alle at avkriminalisering er sentralt, seier Marthinussen til NTB.

– Viss ein ikkje avkriminaliserer, er det framleis politi og straff som gjeld. Å innføre eit slags skilje vil ikkje vere ei reform, men ei oppmoding til politiet om å vere «snille» med dei som har eit alvorleg rusproblem.

Jussprofessoren påpeikar at politiet i ei årrekkje har fått beskjed om ikkje å gå etter rusbrukarar.

– Men det gjer dei ikkje. Dette har vore prøvd, og det fungerer ikkje, seier han.

