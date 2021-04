Støre om ruskritikken: – Eg vender det andre kinnet til

innenriks

– Eg har ikkje tenkt å karakterisere noko anna parti i dag, seier Støre til NTB.

– Eg vender det andre kinnet til dei kommentarane som har komme til meg og partiet mitt frå andre om å stå på den eine eller andre sida av historia – og verre ting.

Ap-leiaren inviterer no til breie samtalar i Stortinget om forslaget til rusreform som regjeringa har lagt på bordet. Regjeringa går der inn for full avkriminalisering av bruk og innehav av små brukardosar med narkotika.

Det har Aps landsmøte no sagt nei til. Men Ap gjer unntak for tunge rusbrukarar.

– Landsmøtet er veldig samla om at vi no må ha eit krafttak for tunge rusavhengige som skal møtast med helsehjelp, ikkje straff. Det skal skje ei avkriminalisering for dei, seier Støre til NTB.

– Dette vedtaket flyttar fokus over på at helsehjelp er svaret for tunge rusavhengige, seier han.

Støre understrekar likevel at landsmøtet med godt fleirtal held oppe eit prinsipp om at rusbruk framleis skal møtast med ein reaksjon frå samfunnet.

– Vi skal ikkje senke terskelen for unge inn i rus.

