Skuffelse blant allierte over Støres nei til avkriminalisering

innenriks

– Eit svik mot ungdommen, sa fungerande MDG-leiar Arild Hermstad.

– Venstresida må sikre ei rusreform der vi går frå straff til hjelp. Strafferegimet rammar særleg barna til arbeidarklassen. Ap burde stille opp for dei, sa SVs helsepolitiske talsperson Nicholas Wilkinson.

Reaksjonane kom raskt etter at Arbeidarpartileiaren flagga standpunktet sitt frå talarstolen fredag formiddag. Dei kraftigaste orda kom frå Venstre-leiar Guri Melby, som leier partiet som står bak reforma.

– Støre vil framleis bruke straff i ruspolitikken sjølv om vi veit at det ikkje verkar og har svært negative konsekvensar. Med det viser han dessverre sitt sanne eg: forsvararen til moralismen, sa Melby.

Dissens

Fredag skal Aps landsmøte votere over ei fråsegn der partiet seier nei til sentrale delar av den foreslåtte rusreforma til regjeringa. Mellom anna ønskjer ein ikkje ei generell avkriminalisering av mindre dosar narkotika, men avkriminalisering berre for tunge rusavhengige.

Fire personar har teke ut dissens, mellom dei tungvektarar som Oslo-byrådsleiar Raymond Johansen og Bergensordførar Marte Mjøs Persen.

– Forslaget vårt vil framleis bety at narkotika er forbode. Forskjellen er at ein ikkje skal bli straffa for bruk og å ha små brukardosar. Vi ønskjer at rusavhengige skal møtast med hjelp, ikkje straff, seier Persen til Bergens Tidende.

Støre får Listhaug-støtte

Nestleiar Sylvi Listhaug i Framstegspartiet er blant dei få som har uttrykt støtte til Støres standpunkt.

– Det er veldig gledeleg at Støre er mot avkriminalisering av narkotika, og av omsyn til barn og unge i landet håpar eg verkeleg at fleirtalet på Aps landsmøtet er samd med han. Då vil det vere eit fleirtal på Stortinget som vil skrote rusreforma til regjeringa. Eg vil invitere Ap og Sp til eit samarbeid om ei ettervernsreform for rusavhengige og betre oppfølging av unge narkotikabrukarar, seier Listhaug til NTB.

