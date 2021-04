Regjeringa set av over 800 millionar kroner til korona-massetesting

innenriks

– Massetesting kan bidra til at vi raskare kan gjenopne samfunnet ved at skjult smitte blir tidlegare oppdaga. Regjeringa vil snart leggje fram planen sin for massetesting. For å førebu dette, har vi i dag endra regelverket slik at finansiering av massetesting kan skje gjennom folketrygda, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i ei pressemelding.

Helsedirektoratet jobbar for tida med ein rettleiar for korleis massetestinga kan gå føre seg. I første omgang vil det vere aktuelt å bruke testsystemet i område med moderat til høg førekomst av smitte, og hovudsakleg på skular og universitet.

– Barn og unge vil bli prioriterte. Dersom det er ledig kapasitet og utstyr, kan òg andre grupper prioriterast, skriv regjeringa i resolusjonen om ekstraløyvinga til massetesting.

Det er allereie gjort forsøk med massetesting ved skular og universitet i fleire norske byar.

Med massetesting blir meint systematisk og frivillig testing av ei gruppe menneske, utan at det er gjort individuelle vurderingar med tanke på mistanke om smitte og sjukdom, opplyser departementet.

(©NPK)