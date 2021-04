Posten opplever julerush for tida

innenriks

– Vi er ikkje vant med julestemning i april. Vi gler oss over å ha mykje å gjere, men det er no så høge pakkevolum at vi oppmodar kundar til å hente pakkane så fort dei kan, seier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen.

Posten seier det òg må takast høgde for at forseinkingar kan oppstå. Dei høge pakkevoluma gjer at Posten no har same bemanning som under julerushet.

Pakkar frå netthandelen auka med 48 prosent i fjor, og veksten har halde fram i år. Heimlevering av pakkar set stadig nye rekordar.

(©NPK)