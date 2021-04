Melby: Håpar Ap vil finne løysing på historisk reform

innenriks

Venstre er varme tilhengjarar av rusreforma, og håpa på å få støtte frå Ap for å sikre fleirtal på Stortinget

– Eg er sjølvsagd skuffa over at Støre og Ap vil halde fram straffelinja i møte med folk med rusproblem. Straffa bidreg til stigmatisering og rammar sosialt skeivt og hardt, seier Melby

– Slik eg les vedtaket er det eit halvhjarta forsøk på å forstå problemstillinga. Det held ikkje å avkriminalisere for dei tyngste brukarane og ikkje for dei som så vidt har starta med rus. Unge treng hjelp til å komme seg ut av skadeleg rusbruk, ikkje straff som skadar endå meir, seier ho.

Ho understrekar at Venstre vil halde fram arbeidet og kjempar for at narkotikabruk skal møtast med hjelp og ikkje straff.

– No håpar eg at Arbeidarpartiet vil vere opne for å finne ei løysing med regjeringspartia på Stortinget, og ikkje vil stanse ei historisk sosialpolitisk reform denne våren, seier Melby.

