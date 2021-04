Klimaengasjementet fell i Bergen

innenriks

For to år sidan sa 76 prosent av bergensarane at det var viktig å nå klimamåla om å gjere byen fossilfri innan 2030. No er det berre 53 prosent av innbyggjarane som seier det same.

Ifølgje undersøkinga frå klimaetaten i Bergen er det meir polariserte haldningar til bilbruk og bompengar enn tidlegare, skriv NRK.

Fleire er positive til dei minst inngripande tiltaka, men folk fryktar at «de positive tiltakene for myke trafikanter skal gå utover friheten til å kunne bruke bil», heiter det.

1.000 personar over 20 deltok i undersøkinga som er gjort av Opinion for Bergen kommune. Analysebyrået seier ei av årsakene til mindre klimaentusiasme er medieoppslag om negative konsekvensar av å ikkje kunne bruke bil.

