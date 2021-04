Hadia Tajik har endra syn: Meir open for å fjerne abortnemndene

innenriks

– Eg starta nok med å vere skeptisk, seier Tajik til NTB.

Ho vel no å opne opp om synet sitt på ei av dei vanskelegaste sakene som Arbeidarpartiets landsmøte skal ta stilling til i helga.

I forkant av landsmøtet har fleirtalet i programkomiteen gått inn for å greie ut eit alternativ til dagens nemndsystem for kvinner som ønskjer abort mellom veke 12 og 18.

Men eit mindretal i programkomiteen vil gå lenger.

Forslaget deira er å avvikle abortnemndene og gi kvinner sjølv retten til å avbryte svangerskapet inntil ramma i lova på 18 veker.

Påverka av samtalar

Tajik fortel at ho til å byrje med meinte at Ap burde gå varsamt fram i spørsmålet og at ei utgreiing ville vere det beste.

– Men gjennom det siste året har eg snakka mellom anna med folk som sjølv sit i nemnd, og som fortel at dei opplever at maktforholdet er såpass skeivt mellom dei som sit i nemnda, og kvinna som ber om hjelp, at også dei sjølv ser behovet for at ein avviklar nemndene, seier ho.

– Det har gjort at eg er meir open for at ein allereie no fattar eit vedtak om å avvikle nemndene.

Nestleiaren vegrar seg likevel for å gi klare føringar til landsmøtet.

– Dette spørsmålet er no til behandling i landsmøtet, og det er opp til landsmøtet å ta ei endeleg avgjerd her.

Uavklart om rusreforma

Eit anna spørsmål som har skapt mykje diskusjon i partiet, er rusreforma.

Tajik tenkjer seg nøye om før ho svarer på NTBs spørsmål om kva standpunktet hennar er.

– Det er ei sak som engasjerer veldig mange. Eg synest det er ei vanskeleg sak.

Ifølgje Tajik er det brei tilslutning i partiet til at det må skje endringar i måten tungt rusavhengige vert møtt på.

– Så er det framleis uavklart kva som kjem til å bli vedtaket på landsmøtet på korleis vi bør møte dei som ikkje har ein rusavhengnad, men som likevel har brukt narkotiske stoff, konstaterer ho.

Angrip statsministeren

I dag er Tajik i foreldrepermisjon. Men allereie 1. juni er ho tilbake for fullt, og på landsmøtet har ho fått ansvar for å snakke om dei grunnleggjande verdiane til partiet og ideologi.

NTB har i forkant fått lese eit utdrag av Tajiks landsmøtetale. Der trekkjer ho mellom anna fram ei utsegn frå statsminister Erna Solberg (H) til NRK om folk som ikkje lenger har råd til mat under pandemien. «Ja, altså, det er jo krevende. Så er spørsmålet: Hadde de egentlig råd til det før òg?» sa statsministeren.

– Eg synest det var støytande, seier Tajik til NTB.

Ifølgje henne vitnar responsen til statsministeren om ein ideologisk forskjell mellom Ap og Høgre.

– Høgres politiske utgangspunkt er ikkje berre at dei har late dette skje. Dei har ført ein politikk som forsterkar dei sosiale og økonomiske forskjellane mellom folk, seier ho.

Dugnad

I landsmøtetalen skuldar Tajik regjeringa for å ta pengar rett frå oljefondet og gi direkte pengegåver til folk som har mykje frå før.

– Erna Solberg og Høgre kan ikkje noko for at det kom ein koronapandemi. Den kom. Men det dei kan noko for, er måten dei har valt å handtere han på, seier Tajik til NTB.

– Når ein vel å ikkje leggje avgrensingar på utbytte og bonusar, så er det eit politisk vedtak som fører til at pengane til fellesskapet går til personleg beriking.

I talen reagerer ho òg på korleis pandemihandteringa blir framstilt som ein dugnad.

«Jeg har aldri hørt om en dugnad der noen tjener seg styggrike på store utbytter, mens andre går sultne til sengs», seier Tajik i utdraget som NTB har fått.

(©NPK)